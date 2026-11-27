В Нидерландах юноша погиб в морозильной камере после отказа отца пустить его домой

В Нидерландах мать нашла тело 19-летнего сына в морозильной камере рядом с домом. До этого отец отказался впустить его на ночлег, сообщает Сноб со ссылкой на HLN.

Юноша пришел к родителям в Утрехте в ночь на 22 ноября и попросился переночевать. Он страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Отец не открыл дверь, опасаясь агрессивного поведения сына. После этого молодой человек двое суток не выходил на связь с матерью.

24 ноября женщина заметила куртку сына у морозильной камеры рядом с домом, а внутри обнаружила его тело. Родственники считают смерть случайной: по их предположению, юноша мог забраться в камеру, чтобы согреться или поспать, и замерзнуть либо задохнуться. Причину и обстоятельства гибели выясняет полиция.

Ранее социальные службы помогли молодому человеку найти отдельное жилье. Одним из условий его предоставления был запрет на посещение родительского дома — для предотвращения конфликтов и защиты других детей в семье.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.