В Кадетской школе Люберец открыли Парту Героя, посвященную Семену Васильевичу Григоренко. За ней будут сидеть лучшие ученики.

Григоренко участвовал в Великой Отечественной войне: служил штурманом полка, а с января 1944 года до Победы — старшим штурманом 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии. Он принимал участие в Миусской, Донбасской, Мелитопольской, Крымской, Белорусской и Восточно-Прусской операциях, а также в штурме Кенигсберга. За годы войны совершил 85 боевых вылетов, нанеся значительный урон врагу.

6 мая 1994 года указом президента РФ генерал-майору в отставке Семену Григоренко присвоили звание Героя Российской Федерации.

«Проект «Единой России» Парта Героя — это дань памяти человеку, чья жизнь стала примером мужества, верности долгу и любви к Родине. За ней будут сидеть лучшие ученики — те, кто стремится быть достойным подвига старшего поколения», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Семен Григоренко — почетный гражданин Люберец. Он возглавлял городской совет ветеранов, участвовал в открытии нового здания Кадетской школы и часто бывал на уроках мужества и встречах с кадетами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.