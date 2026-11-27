Соединения из апельсинов, грейпфрутов, мандаринов и лимонов могут препятствовать жировым отложениям и повреждениям печени. Однако их пользу для людей еще предстоит подтвердить, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Как пишет Food Function, исследователи изучили четыре соединения из группы флавоноидов: гесперидин, нарингенин, нобилетин и тангеретин. Эти вещества содержатся как в мякоти, так и в кожуре цитрусовых.

Лабораторные опыты и исследования на животных показали несколько возможных механизмов их действия. Соединения могут сдерживать образование новых жировых запасов, помогать расщеплению жирных кислот и поддерживать нормальную реакцию клеток на инсулин. Также они способны защищать ткани от окислительного повреждения, уменьшать воспаление и препятствовать образованию рубцов в печени.

Переносить эти результаты на людей пока преждевременно. Испытания с участием добровольцев были небольшими и непродолжительными. Гистологическое изучение печеночной ткани не подтвердило уменьшения воспаления и рубцевания.

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