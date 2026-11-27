В молодежном центре Дзержинского собрали более 200 кг корма для животных

Молодежный центр «Лидер» в Дзержинском городского округа Люберцы принял участие в благотворительной акции «Дай лапу». Около 250 школьников, волонтеров и жителей собрали помощь для животных из приютов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники акции «Дай лапу» в молодежном центре «Лидер» собрали более 200 кг корма для собак и кошек. Также они принесли игрушки, миски, ошейники, поводки, пеленки, наполнители и лакомства.

«Помогать животным можно не только в рамках акций, но и каждый день. Для школьников участие в таких инициативах становится уроком доброты: даже небольшой вклад помогает сделать жизнь обитателей приютов лучше», — отметил директор центра Владимир Харламов.

Собранные корма и вещи для ухода за животными передадут в приюты. Помощь поддержит их подопечных, которые ждут своих хозяев.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.