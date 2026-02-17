Обожаю мясо с кровью: популярная «диета хищника» может «убить» организм

Гастроэнтеролог Кашух: «диета хищника» может ударить по кишечнику и почкам

Полный отказ от углеводов и переход на питание только мясом не имеет научного обоснования и может привести к сбоям в работе кишечника, обмена веществ и повышенной нагрузке на почки, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Никаких научного подтверждения того, что человек физиологически „должен“ питаться исключительно мясом, нет. Люди много тысячелетий питались разнообразно — не только мясо, но и коренья, ягоды, орехи, злаки. „Мясная“ диета может быть эффективной за счет резкого ограничения углеводов, а значит, и общей калорийности рациона: калорий в них намного больше, чем в диетическом, нежирном мясе», — сказала Кашух.

Она добавила, что с точки зрения физиологии, работы организма ограничение углеводов приводит к глобальной перестройке пищеварения, работы ферментной системы, обмена веществ.

«Важный аспект: на мясной диете человек не получает клетчатки. Она нужна для работы кишечника, питания естественной микрофлоры кишечника. Без клетчатки ухудшается всасывание питательных веществ в кишечнике, снижается местный и общий иммунитет, повышается риск атеросклероза, жирового гепатоза», — предупредила врач.

Кашут отметила, что избыток белка в рационе приводит к повышенной нагрузке на почки, а преобладание насыщенных жиров из красного мяса — повышает риск рака кишечника и предстательной железы.

Ранее россиянка в Сети рассказала, что уже 3 года не ест клетчатку и углеводы, придерживаясь «диеты хищника». Девушка утверждает, что на таком питании сбросила 20 кг без подсчета калорий, потому что на этой диете «переесть невозможно».

«Диета хищника» (карнивор)— это экстремальная система питания, основанная исключительно на продуктах животного происхождения: мясе, рыбе, яйцах и иногда молочных продуктах. Исключаются все растительные продукты — овощи, фрукты, крупы, масла.

