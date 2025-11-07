«Нужно просто потерпеть»: почему так сложно побороть тягу к сладкому

Нутрициолог Стародубцева: бороться нужно не с тягой к сладкому, а с причиной

В Сети часто можно встретить советы о том, как быстро побороть тягу к сладкому. Оказалось, что на самом деле сделать это невозможно, так как бороться нужно не с тягой, а с причиной ее возникновения. В разговоре с РИАМО эрготерапевт, нутрициолог Лилия Стародубцева рассказала, что тяга к сладостям не связана со слабой волей, ленью или просто пищевыми пристрастиями. Причина кроется в недостатке важных веществ в организме.

По словам Стародубцевой, корень проблемы кроется в недостатке веществ, сбоях в работе пищеварительной системы и склонности заедать стрессовые ситуации.

«В желудочно-кишечном тракте человека обитает множество микроорганизмов. Часть из них приносит пользу здоровью, другая часть относится к условно-патогенной флоре. Такие бактерии находятся в кишечнике постоянно и не наносят ущерба здоровью до определенного момента — пока не произойдет нарушение баланса, ослабление защитных функций организма или какой-либо другой сбой в системе», — рассказала нутрициолог.

Специалист отметила, что, когда в организме нарушается баланс микрофлоры и условно-патогенных бактерий становится больше, чем полезных, человек начинает испытывать неприятные симптомы. Появляются вздутие живота, дискомфорт в кишечнике и усиливается желание съесть что-то сладкое или мучное.

Как появляется тяга к сладкому

Врачи объясняют это тем, что вредные микроорганизмы питаются именно такими продуктами. Грибок кандида, знакомый многим, служит ярким примером: при его активном размножении в кишечнике у человека не только возникает метеоризм, но и появляется непреодолимая тяга к выпечке и сладостям.

Нутрициолог обратила внимание россиян и на другую причину желания съесть сладкое. Сахар помогает мозгу быстро получить дофамин — гормон удовольствия. Этот механизм особенно активно работает при недосыпе и раздражительности. В состоянии усталости, стресса, или когда человек живет по принципу «нужно просто потерпеть», мозг автоматически ищет самый быстрый способ получить энергию для выживания.

Специалист объяснила механизм возникновения зависимости от сладкого, связанной с рационом питания. Когда человек пропускает полноценный утренний прием пищи или ограничивается только кофе натощак, а днем перекусывает впопыхах, к вечеру его организм требует быстрой энергии.

Чаще всего выбор падает на сладости. После употребления сахара происходит кратковременный выброс гормонов радости — дофамина и серотонина. Человек ощущает прилив сил и улучшение настроения, однако этот эффект длится всего полчаса.

Затем наступает обратная реакция: возвращается тревожность, появляется раздражительность, настроение резко меняется. Такие перепады могут повторяться многократно. Врачи предупреждают: постоянное повторение этого цикла способно привести к серьезным последствиям — нарушению работы поджелудочной железы, развитию инсулинорезистентности, проблемам с кожей, гормональным сбоям, набору лишнего веса и эмоциональной нестабильности.

Что же делать?

Эксперт рекомендовала не бороться с тягой к сладостям исключительно усилием воли. Вместо этого стоит проанализировать качество своего рациона и проверить, насколько хорошо желудочно-кишечный тракт усваивает поступающую пищу.

Действенные методы борьбы с зависимостью от сладкого включают несколько направлений. Во-первых, необходимо заботиться о здоровье кишечной микрофлоры — употреблять продукты с клетчаткой, ферментированную пищу и качественные кисломолочные изделия. Во-вторых, важно придерживаться режима приема пищи, избегая перекусов на ходу и несбалансированных ужинов.

Полноценный сон играет критическую роль: его недостаток повышает уровень гормона стресса, снижает выработку гормона насыщения и усиливает потребность в быстрых углеводах.

Специалисты рекомендуют употреблять десерты только после основного приема пищи. Не стоит есть сладости натощак или в периоды сильных эмоциональных переживаний.

Нутрициолог посоветовала сокращать потребление сахара поэтапно. Резкое исключение сладкого из рациона создает психологическое напряжение и воспринимается организмом как строгое ограничение, которое человек вероятнее всего вскоре нарушит.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.