Нутрициолог научила россиян правильно покупать еду и экономить деньги

Рассуждая о снижении трат на продукты, многие россияне сразу думают о скидках и более бюджетных альтернативах, а также о полном отказе от излишеств. Однако существует иная стратегия — не сокращать покупку продуктов, а оптимизировать процесс питания таким образом, чтобы не страдало ни качество еды, ни здоровье человека. В разговоре с РИАМО интегративный нутрициолог, эрготерапевт Лилия Стародубцева рассказала, каким должен быть рацион, чтобы тратилось меньше денег и сохранялось здоровье.

По словам Стародубцевой, важно составить рацион так, чтобы питательные вещества усваивались с максимальной эффективностью. Для этого следует осознанно принимать пищу в часы, когда организм лучше всего перерабатывает те или иные компоненты. По словам нутрициолога, благодаря такому подходу можно будет приобретать меньшее количество продуктов без ущерба для качества рациона.

Смена подхода

Планируя покупки, вначале стоит скорректировать пищевой режим. Наиболее полезной для семьи считается схема с тремя основательными трапезами в сутки, между которыми не предусмотрено перекусов.

По словам Стародубцевой, с медицинской точки зрения это оправдано: частые перекусы препятствуют снижению уровня инсулина в течение дня. Ученые из Университета Джорджии (UGA), проанализировав большое количество данных, установили, что практика «три основных приема плюс перекусы» не позволяет инсулину возвращаться к базовым значениям. При стандартном рационе, богатом простыми углеводами, это перегружает инсулиновые рецепторы и ведет к снижению чувствительности к инсулину. Ограничение времени приема пищи дает организму возможность восстановить эту чувствительность, улучшить контроль над глюкозой и даже уменьшить суточную калорийность примерно на 550 ккал — без необходимости их подсчета.

Трехразовое питание

Перекрестное исследование в American Journal of Clinical Nutrition продемонстрировало, что режим с одним приемом пищи в день ухудшает утреннюю толерантность к глюкозе и замедляет инсулиновый ответ по сравнению с трехразовым питанием. Таким образом, три приема пищи — это не случайное число, а оптимальный баланс: промежутки достаточно длинны для нормализации инсулиновой чувствительности, но и достаточно коротки, чтобы не провоцировать компенсаторное переедание.

На бюджете такой подход также положительно отразится. Согласно опросам, 54% жителей России отмечают, что основные незапланированные траты на еду приходятся на сладости, снеки, напитки и фастфуд.

Типичные офисные перекусы вроде печенья, шоколада или кофе с молоком легко могут составлять несколько тысяч рублей еженедельно. За месяц накапливается сумма, сопоставимая с серьезной статьей семейных расходов, а за год — со стоимостью отпуска. При переходе на полноценное трехразовое питание потребность «взять что-нибудь к чаю» исчезает естественным образом — не из-за запретов, а благодаря отсутствию голода.

