Нутрициолог Ильичева рассказала о полезных свойствах окрошки

В окрошке большое количество клетчатки, которая дает чувство сытости и надолго утоляет голод, улучшает работу пищеварительной системы, поддерживает регулярность стула, сообщила РИАМО нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева.

Окрошка — самое простое и любимое многими холодное летнее блюдо. Название указывает на способ приготовления — это измельченные овощи, зелень, мясо или рыба, заправленные квасом или другими жидкостями с кислым вкусом. Рецептов окрошки существует множество, и от основных компонентов блюда зависит не только вкус, но и польза.

30 мая отмечается день окрошки. Первое упоминание об окрошке, в привычном современному человеку виде, относится к концу XVIII века. В каждой местности страны были свои рецепты этого холодного супа.

Холодный молодой картофель в составе окрошки — это источник особого вида клетчатки, резистентного крахмала. Картофель в холодном виде, в отличие от горячей отварной картошечки, не повышает избыточно сахар крови. Резистентный крахмал доходит до толстого кишечника в неизменном виде, где его переваривают полезные кишечные бактерии. Бактерии производят из резистентного крахмала короткоцепочечные жирные кислоты, в том числе масляную кислоту.

«Масляная кислота, в свою очередь, заживляет слизистые, стимулирует рост ворсинок на поверхности стенок желудочно-кишечного тракта и производство муцина — защитной слизи. Также при потреблении резистентного крахмала улучшается сон, увеличивается сжигание жира, снижается потенциальный вред от потребления красного мяса», — сказала Ильичева.

Интересный, но часто забытый вариант, заменить отварной картофель на отварную или пареную репу. Репа придаст немного острый вкус и сделает окрошку более пикантной.

К тому же, зелень и овощи содержат не только клетчатку, но и другие биологически активные вещества:

Апигенин в составе петрушки улучшает формирование нейронов и укрепляет связи между клетками мозга. Благодаря этому он помогает концентрации внимания и стимулирует работу памяти.

Каротиноиды в укропе и петрушке являются антиоксидантами, защищают зрение, улучшают качество кожи. Интересно, что зеленые овощи значительно богаче каротиноидами, чем овощи оранжевого цвета. А чемпион по содержанию каротиноидов — свежая ботва репы, которую тоже можно добавить в окрошку.

Кверцетин в составе укропа снижает проявления аллергии. К тому же укроп уменьшает вздутие живота, улучшает процессы пищеварения.

Еще одна уникальная особенность окрошки — это ее кислая заправка. Она повышает аппетит, улучшает переваривание белка. Гораздо больше пользы принесет окрошка, заправленная настоящим ферментированным квасом, а не газированным напитком из бутылки. Натуральный квас содержит живые лактобактерии, органические кислоты, продукты метаболизма бактерий — является живым пробиотиком и метабиотиком.

«По возможности, лучше приготовить квас самостоятельно, на основе живой заквасочной культуры. Вариантов для приготовления кваса множество — на ржаном хлебе, овсе, капустном и даже березовом соке — возможности ограничиваются только вашей фантазией. Другой вариант основы — кисломолочные продукты, например, кефир или натуральный йогурт, творожная сыворотка или ацидофилин. Такая заправка подойдет при хорошей переносимости кисломолочных продуктов и отсутствия аллергии», — добавила эксперт.