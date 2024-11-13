Новое заболевание: озвучены подробности о состоянии Юрия Николаева

У известного телеведущего Юрия Николаева обнаружен коронавирус. Тестирование на Covid-19 ему провели 10 ноября при госпитализации, сообщает Mash .

75-летний народный артист РСФСР чувствует себя хуже. У него хроническая обструктивная болезнь легких, в связи с чем Николаев часто кашляет и испытывает трудности во время дыхания.

Около 10 лет назад артисту удалили часть легкого из-за рака, после чего ему сложнее восстанавливаться. Помимо этого, у знаменитости есть проблемы со стенками аорты.

Ранее народный артист РСФСР заявил, что ему диагностировали воспаление легких.