Уже лучше: телеведущий Юрий Николаев прокомментировал слухи о госпитализации

Телеведущий и народный артист России Юрий Николаев заявил, что ему диагностировали воспаление легких, но сейчас его здоровье идет на поправку, сообщает NEWS.ru .

«Я простудился. Воспаление легких. Да, мне уже лучше. Придется отлежаться», — сказал Николаев.

Артиста госпитализировали и отправили в реанимацию после обморока 10 ноября. У него была высокая температура.

Николаев известен благодаря популярным телепередачам «Утренняя почта» и «Утренняя звезда», «Новая звезда», а также кинопроектам — «Хождение по мукам», «Прежде, чем расстаться» и «Как стать звездой».

Ранее представитель народного артиста России Александра Серова заявил об улучшении его здоровья: он также чувствует себя лучше. Серов выступал в подмосковной Балашихе в теплой одежде из-за озноба и температуры, но сейчас проходит необходимое лечение и выздоравливает.