Стало известно о состоянии народного артиста Александра Серова

Александр Серов чувствует себя лучше и идет на поправку

Представитель народного артиста России Александра Серова заявил, что он идет на поправку и уже чувствует себя лучше. Ранее пресса сообщала о болезни знаменитости, обращая внимание на его недавнее выступление в Балашихе, сообщает ТАСС .

Утверждалось, что певец выступал в подмосковном городе в спортивном костюме. По словам представителя Серова, спорткостюма на нем не было, а имелась лишь кофта.

«Он был в классических брюках и туфлях», — сказал он.

Серов решил выступать в кофте из-за озноба и температуры. По словам его представителя, артист уже пошел на поправку и уже чувствует себя лучше. Серов также проходит необходимое лечение.