Невролог рассказала, можно ли вылечить панические атаки

«Вылечить панические атаки в большинстве случаев можно. Как правило, для этого назначают когнитивно-поведенческую терапию и лекарственные препараты. Обычно это антидепрессанты, вегетостабилизаторы», — рассказала Демьяновская.

Она добавила, что весомый вклад в выздоровление вносит образ жизни: очень важно ограничить употребление кофеина и спиртных напитков, отказаться от алкоголя и психотропных веществ, спать не менее 8 часов в сутки, подобрать наиболее эффективную технику управления стрессом.

«Продолжительность терапии зависит от тяжести расстройства, метода лечения и индивидуальных особенностей пациента. В среднем курс психотерапии может продолжаться от нескольких месяцев до года. Медикаментозное лечение может длиться дольше, но обычно дозировку лекарств постепенно — под контролем врача — снижают», — рассказала невролог.

Демьяновская объяснила, что, если не лечить состояния, лежащие в основе панических атак, то вегетативные кризы могут мешать эффективной работе и социальному функционированию, привести к злоупотреблению седативными препаратами, спиртными напитками и в целом к снижению качества жизни.

Международный день паники отмечается каждый год 18 июня. Паника у человека сродни состоянию аффекта — она может вызвать более серьезные последствия, чем те, что ее породили. Люди по всему миру часто находятся в тревожном или паническом состоянии. Поэтому психологи из США настояли на учреждении этой даты, чтобы общество серьезно относилось к проблеме, а люди — к своему психологическому состоянию.