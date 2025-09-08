Невролог Демьяновская объяснила пользу дневного сна для мозга и памяти

«Есть исследования, которые показали, что короткий дневной сон действительно улучшает настроение и способность мозга к обучению, снижает стресс, помогает консолидировать память, то есть удалить все лишнее и освободить место для новой информации. Словом, перезагрузиться», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что непрерывный сон делится на несколько стадий, каждая из которых состоит из различных фаз. Первая стадия — медленный сон.

«Сначала человек погружается в дремоту, сердцебиение и дыхание замедляются, мышцы расслабляются. Затем наступает поверхностный сон, когда мозг перестает обрабатывать внешнюю информацию, готовится к глубокому сну. Ученые заметили, что сразу после этой первой и самой короткой фазы сна мозг работает активнее», — рассказала невролог.

Демьяновская уточнила, что участников эксперимента после такой небольшой сиесты просили решить нестандартные задачи. Оказалось, что они успешнее и быстрее справлялись с заданиями чем те, кто днем не ложился спать вовсе.

«Авторы другой исследовательской работы предположили, что привычка спать днем замедляет старение мозга на несколько лет, но достоверных доказательств этому не получили. Они исходили из того, что с возрастом объем мозга уменьшается, а когнитивные способности снижаются. А здоровый сон и режим дня в целом снижают риск развития нейродегенеративных заболеваний», — отметила специалист.