Неописуемый ужас: что творится роддоме, где впала в кому молодая мама

Местные жительницы вспоминают с содраганием свой опыт обращения в роддом Новочеркасска, где недавно впала в кому роженица. Женщины в Сети массово жалуются на непрофессионализм и грубость медперсонала. Ситуация не меняется в лучшую сторону уже много лет.

7 апреля в реанимации перинатального центра Ростова-на-Дону скончалась молодая мама Анна М., которая впала в кому во время родов в роддоме Новочеркасска. Его врачи за короткое время ввели ей 4 дозы эпидуральной анестезии, а потом антидот. Близкие скончавшейся утверждают, что специалистам перинатального центра, которые забирали к себе женщину, местные медики сознательно не рассказали о манипуляциях, которые с ней проделали в роддоме.

Впоследствии у Анны выявили сильнейшее токсическое поражение, которое вызвало 4 остановки сердца. Оказалось, что катетер пациентке был поставлен не в то место: все 4 дозы спинальной анестезии попали мимо цели — в кровь, уничтожив мозг, сердце и легкие.

«Не ломай комедию»

Большинство жалоб касаются работы анестезиологов. Мамочки, которых обезболивали в родах, рассказывают о жутких побочках, с которыми они столкнулись, когда отходили от анестезии. При этом медики уверяли, что все так и должно быть, а на некоторых даже прикрикивали, чтобы «не ломали комедию».

Так, жительница Новочеркасска по имени Татьяна поделилась, что до сих пор помнит свои роды, произошедшие в 2018 году. После эпидуральной анестезии женщина чувствовала себя неважно — было трудно дышать, все плыло в глазах, но медперсонал это не волновало.

«В соседней палате лежала девочка, которая после анестезии не могла встать на ноги, потому что у нее очень сильно болела голова. И когда к ней пришел врач, который принимал роды, и она пожаловалась на плохое самочувствие, он сказал: „Ничего страшного“. Сам анестезиолог к нам не приходил. Через сутки, когда уже заступила другая смена, пришел другой врач-анестезиолог, спросил, как дела, девочка начала жаловаться. Врач сказал (я это услышала из своей палаты): „Я не компетентен обсуждать своих коллег, но если у тебя руки растут из ж***, не надо браться за такую работу“», — рассказала Татьяна.

Сюрпризы со здоровьем для самой Татьяны после роддома только начинались. Впоследствии у нее выявили рак, который пропустили в женской консультации, не увидели его и в родильном доме. Все это время он прогрессировал.

«У меня ситуация 1 в 1 была как у девочки из соседней палаты (Татьяны — ред.), только я еще первые 12 часов не могла встать на ноги и постоянно падала в обморок при любой попытке подняться с кровати. А еще мне говорили, что я придуриваюсь, пока не началась головная боль и не поняли наконец-то, что со мной и почему», — поделилась в комментариях Алена.

Еще одна женщина добавила, что после эпидуральной анестезии максимально плохо себя чувствовала, ее трясло и вырубало несколько раз, чувствовалась боль в животе, о чем она неоднократно говорила врачам, а потом теряла сознание. Ей сказали «не ломать комедию».

«В 2022 году было плановое КС в этом роддоме, сделали эпидуралку, и вроде ничего я не чувствовала, но после того как разрезали живот и стали раздвигать ткани, чтобы достать сына, я стала ощущать дикую боль, и меня отключили уколом в вену. Я потом 3 дня не могла голову от подушки оторвать от дикой боли, кололи мне обезбол все эти дни, и благодаря ему я хоть как-то могла вставать к ребенку. Санитарка тогда сказала, что у всех здесь такая побочка от наркоза после КС», — заявила другая Алена.

Сеть пестрит еще множеством комментариев от женщин, которые считают, что в роддоме Новочеркасска неверно рассчитывают дозу анестезии и ставят ее «на отвали». Все они жалуются, что медики не объясняли, что происходит с организмом, и в целом не особо стремились решать проблемы рожениц.

«Благодарите Бога, что вы живы»

Не только анестезиологи получили дурную славу — от недовольных женщин досталось и другому медперсоналу. Они называют этот роддом «ужаснейшим» и заявляют, что вспоминают роды там как страшный сон.

«В 2015 году в Новочеркасском роддоме рожала сына. <…> С 7:00 до 17:00 жуткие боли, ор… В 17:15 родила. Что хочу добавить: была в мае жара, у меня начались сильная тахикардия, головокружение. Мне врач, усатый у***, сказал: „Иди спи“. Спать? В жару? С тахикардией? Я лежала в коридоре от бессилия, ко мне никто даже не подошел, представляете? Когда я кое-как пошла за помощью, мне медсестра сказала: „У нас нет ни корвалола, ни валерианы!“. И вдруг я вижу на стене телефон стационарный. Я позвонила в скорую, там сказали, что все решат. Через 10 минут подбегает врач с медсестрами и говорит: „Идем в палату где кондиционер“, сразу нашлись лекарства! <…> Ненавижу этот роддом!», — рассказала пользовательница Сети.

Еще одна мамочка поделилась, что она и ребенок чудом остались в живых, из роддома хотелось скорее сбежать. В родах ей вывихнули ногу и «делали то, что законом запрещено». Женщина не предала огласке эту историю раньше, потому что хотела все это забыть как страшный сон.

О враче, которая принимала роды у впавшей в кому Анны М., куча негативных отзывов. Многие не понимают, почему она все еще занимает свою должность.

«Я рожала у А. (имя изменено — ред.) по „договоренности“. Сутки продержали, потом капельница окситоцина и иди рожай. По итогу родила с помощью вакуума, хотя должны были кесарить (по словам врачей), но врач спешила на совещание. Мой ребенок — инвалид. В заключении реанимации: травма мозга в результате применения вакуум-экстрактора», — озвучила местная жительница свою историю родов 5 лет назад.

Другая женщина в 2021 году тоже попала к этой врачихе. Когда она узнала, кто будет принимать у нее роды, случилась истерика. Роженица в слезах умоляла позвать другого специалиста М. (имя изменено — ред.). В результате он и провел экстренное кесарево.

«На обходе он услышал, что я лежу с полным раскрытием уже 5 часов, а воды отошли почти 9 часов назад, и заорал: „Срочно на кесарево!“. Еще бы полчаса, и я бы потеряла сына… В то время как А. говорила, что я первородка и это нормально. Нормально 26 часов в схватках, где не было намека на естественные роды, так как поставили по итогу экстремально узкий таз. Просто халатность врачей могла стоить жизни моему ребенку!» — добавила она.

В ответ на этот случай одна из мамочек написала: «Благодарите Бога, что вы живы. А. — страшный сон».

