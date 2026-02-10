Недосып и стресс бьют по мозгу сильнее алкоголя и снижают IQ у взрослых

Доцент Кырлан: на когнитивные способности у взрослых влияют недосып и стресс

Хронический стресс и постоянный недосып оказывают наиболее разрушительное влияние на когнитивные способности взрослых, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Марчел Кырлан.

«Наиболее значимые факторы — хронический стресс и недостаток сна. Длительное напряжение ухудшает внимание, снижает когнитивную гибкость и способность принимать решения. Хронический недосып влияет на память и скорость обработки информации сопоставимо с легким когнитивным нарушением», – сказал Кырлан.

Он добавил, что алкоголь при регулярном употреблении оказывает нейротоксическое действие, особенно на исполнительные функции.

«Что касается постоянного «залипания» в телефоне, речь идет не о самом устройстве, а о фрагментации внимания: привычка к постоянным переключениям снижает способность к глубокому мышлению и концентрации», – пояснил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.