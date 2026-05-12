«Ямал-Медиа» покажет премьеру фильма «Несгибаемый» в эфире и соцсетях

Документальный фильм «Несгибаемый» о приуральском оленеводе Александре Неркаги выйдет 18 мая. Премьеру покажут в 20:00 на телеканале и в соцсетях «Ямал-Медиа», сообщает «Север-Пресс» .

Картина рассказывает о жизни кочевника, который после тяжелой травмы позвоночника сумел вернуться в тундру. Несколько лет назад врачи заявили, что Александр больше не сможет ходить, однако после операций он восстановился и вернулся к семье в родной чум.

Сейчас оленевод продолжает каслать и помогает следить за стадом. Лента показывает будни тундровой семьи и историю человека, не отступившего перед обстоятельствами.

«Жизнь в тундре непростая, это тяжелый труд в суровых условиях. Но Александр справляется, не сетует на судьбу, дает пример другим», — рассказали в «Ямал-Медиа».

Руководитель сектора документального кино Дмитрий Пальцев отметил, что создатели отказались от зрелищных эффектов и сосредоточились на судьбе героя и смысле его жизни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.