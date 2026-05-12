В Салехарде 11 мая заметили первого комара

Жительница Салехарда 11 мая обнаружила в теплице первого проснувшегося после зимы комара. Насекомое отогрелось на солнце, сообщает «Север-Пресс» .

По словам горожанки, на улице держится минусовая температура — по ощущениям до -9 градусов с ветром. В теплице же воздух на солнце прогревается до +10 градусов, что и могло разбудить насекомое.

«На улице — минус, по ощущениям — до -9 градусов, с ветром. Но в теплице теплее, на солнце нагревается до +10 градусов. Откуда взялся кровосос — непонятно: зимовал, видимо. Потому что емкости на зиму были осушены в ноль», — рассказала северянка.

Женщина отметила, что комар оказался внушительных размеров — размах лапок достигает полутора сантиметров. Свою находку она сняла на видео.

На Ямале кровососущих насекомых — комаров, мошек, мокрецов, москитов и слепней — объединяют словом «гнус». С наступлением тепла жители региона традиционно начинают готовиться к их появлению.

