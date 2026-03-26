Недосып, алкоголь и сбой в приеме препаратов могут спровоцировать эпилептический приступ, сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

На 26 марта приходится «Фиолетовый день» — День больных эпилепсией. Это одно из самых распространенных неврологических заболеваний. Из-за него один из участков коры мозга работает слишком активно и подчиняет остальные нейроны, в результате клетки коры охвачены синхронным возбуждением. Возникают судороги, человек может потерять сознание, упасть.

«Эпилептический приступ — это внезапное нарушение электрической активности мозга. Оно выглядит по-разному: от короткого „замирания“ и отсутствующего взгляда до падения с судорогами, криком и потерей сознания», — сказала Чудинская.

Она добавила, что человек часто не помнит, что произошло. Главный фактор — хронический недосып, так как мозг не восстанавливается.

«Также критичны пропуск препаратов, алкоголь, стресс и мерцающий свет. Соблюдение режима — база терапии. Важно помнить, что даже один пропуск таблетки может стать фатальным», — предупредила врач.

