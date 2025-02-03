Недостаток витаминов или стресс: о чем может говорить состояние волос и ногтей

Если волосы стали истонченными, тусклыми, «опали» или начали заметно выпадать, это может быть связано с внутренними и внешними факторами. Среди них: дефицит витаминов, гормональные изменения, нарушение кровообращения в волосяных фолликулах, острый или хронический стресс, сообщила РИАМО нутрициолог Ирина Селиванова.

«Здоровье волос во многом зависит от правильного питания. Для их роста и предотвращения выпадения необходимы витамины группы В, такие как В5 (пантотеновая кислота) — помогает насытить корни кислородом; В7 (биотин) и В12 (цианкобаламин) — предотвращают выпадение; В10 (парааминобензойная кислота) — борется с появлением седины», — сказала Селиванова.

Она подчеркнула, что еще важны витамины-антиоксиданты А, С, Е, минералы — железо, кремний и цинк.

По ее словам, низкий уровень белка может приводить к истончению и выпадению волос. Кроме того, гормоны влияют на рост волос. Беременность, менопауза, болезни щитовидной железы и стресс могут ухудшить состояние волос. Так, кортизол — гормон стресса — может вызвать преждевременное выпадение волос. Плохое кровообращение снижает количество питательных веществ и кислорода, поступающих к фолликулам, что негативно влияет на состояние волос.

«Если кожа стала сухой, особенно на локтях, голенях и пятках, это может быть признаком нехватки в организме полиненасыщенных жирных кислот, таких как омега-3, а также витаминов группы В, А, С и E. Кроме того, это может указывать на ряд заболеваний, таких как гипотиреоз и сахарный диабет», — предупредила специалист.

Она пояснила, что белые пятна на внешней стороне ногтей, выглядящие как белые вмятины диаметром 1-2 мм, могут быть результатом микроповреждений или недостатка витамина С и цинка, а уплощение и выгибание ногтевой пластины в форме ложки — результатом длительного дефицита железа в организме.

Как добавила специалист, глубокие поперечные борозды появляются, когда рост ногтя останавливается. Это может произойти из-за травмы, длительного недоедания, ограничительных диет или заболеваний. Вертикальные линии могут появляться в пожилом возрасте или быть результатом чрезмерного потребления углеводов, дефицита железа и витамина В12.

Разные симптомы могут указывать на одни и те же проблемы со здоровьем, поэтому специалист советует лабораторную диагностику. Нужно сделать клинический анализ крови. В биохимическом анализе крови стоит обратить особое внимание на показатели общего белка и альбумина — для оценки белкового статуса организма; железа и ферритина — для определения уровня железа в организме. Еще стоит проверить уровень витамина D, цинка, магния и омега-3.

«Если возникают проблемы с выпадением волос и сухостью кожи, стоит оценить уровень гормонов щитовидной железы», — рекомендовала Селиванова.

Она подчеркнула, что необходимо обратить внимание на проблему на ранней стадии, тогда можно избежать развития серьезных заболеваний.