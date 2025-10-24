Не всем можно пасту: названы болезни, при которых макароны под запретом

«Несмотря на то, что макароны могут быть частью здорового рациона, есть заболевания, при которых их употребление следует минимизировать или вообще исключить из рациона. Например, макароны из пшеницы, ржи и ячменя строго противопоказаны при целиакии — заболевании, при котором употребление глютена (растительного белка) приводит к повреждению слизистой оболочки кишечника», — предупредила Кашух.

Она добавила, что альтернативой в этом случае могут стать макароны из безглютеновых круп, например, из риса, гречки или кукурузы.

«Также встречается аллергия на пшеницу. Основные симптомы включают высыпания на коже, желудочно-кишечные расстройства. В этом случае из рациона придется исключить не только макароны, но и любые другие продукты, которые содержат пшеницу», — рассказала врач.

Кашух подчеркнула, что людям с сахарным диабетом употреблять макароны следует с осторожностью, выбирать продукты из твердых сортов пшеницы или цельнозерновые. Также их стоит сочетать с белком, клетчаткой, чтобы избежать резкого повышения сахара в крови.

«То же правило относится и к тем, кто страдает избыточным весом или ожирением. И ограничить блюда из макарон нужно тем, кто страдает синдромом раздраженного кишечника: у них продукт может спровоцировать вздутие живота, повышенное газообразование и другие неприятные симптомы», — заявила специалист.

25 октября отмечается Всемирный день макарон. Этот праздник был учрежден в 1995 году на конгрессе производителей пасты в Италии с целью популяризации макаронных изделий в мировой культуре и кухне. Сейчас в мире существует свыше 600 разновидностей макаронных изделий и десятки способов их приготовления.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.