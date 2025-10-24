Не все вредны для фигуры: врач развеяла главные мифы о макаронах

Макароны из твердых сортов пшеницы и цельнозерновые не только не вредят здоровью, но и могут быть частью сбалансированного рациона. Набор веса вызывает не сама паста, а жирные соусы и переедание, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Макароны — продукт с богатой историей. Вокруг них сложилось немало мифов, которые до сих пор живы в сознании многих людей. Некоторые считают, что макароны — это „пустые калории“. Однако это не совсем так. Цельнозерновые и макароны из твердых сортов пшеницы содержат не только углеводы, но и клетчатку, витамины группы B и минералы», — рассказала Кашух.

Считается, что от макарон можно набрать лишний вес, отчасти это правда, отметила врач.

«Но нужно понимать, что избыточный вес происходит не от самих макарон, а от их употребления в большом количестве, особенно в сочетании с жирными соусами, полуфабрикатами. Умеренное количество макарон из твердых сортов пшеницы в сочетании с овощами и белками не приведет к набору веса», — пояснила специалист.

Кашух также указала на бытующее мнение, что макароны — это вредная еда. Это неверно.

«Макароны могут быть частью здорового рациона, если выбирать правильные сорта и способы приготовления. Еще один миф гласит, что все макароны одинаковые, но это не так. Макароны из мягких сортов пшеницы имеют более высокий гликемический индекс и менее полезны, чем, например, цельнозерновые», — информировала эксперт.

Она опровергла и расхожее мнение о том, что макароны нельзя есть на диете. На самом деле умеренное употребление макарон из твердых сортов пшеницы или цельнозерновых вполне допустимо.

25 октября будет отмечаться Всемирный день макарон. Этот праздник был учрежден в 1995 году на конгрессе производителей пасты в Италии с целью популяризации макаронных изделий в мировой культуре и кухне. Сейчас в мире существует свыше 600 разновидностей макаронных изделий и десятки способов их приготовления.

