Не время умирать: что делать, если «колотит» после купания в проруби

Первый признак переохлаждения — дрожь, которую не унять, замедленное сердцебиение и дыхание. В этом случае человеку срочно нужно дать возможность согреться, иначе могут быть опасные последствия. Об этом сообщил РИАМО врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Владимир Михайлов.

«Переохлаждение развивается при длительном нахождении в воде. Безопасное погружение — до 1 минуты. Признаки: неконтролируемая дрожь, „гусиная кожа“, замедление дыхания и пульса, спутанность сознания. При их появлении немедленно выходите», — сказал Михайлов.

Врач добавил, что холодный ветер сильно увеличивает теплопотерю, ускоряя наступление переохлаждения за счет конвекции. Особенно сильно страдают открытые участки кожи. Поэтому после выхода из воды Михайлов советует досуха вытереться полотенцем и надеть теплую одежду, лучше всего из натуральных тканей.

В Подмосковье подготовили 206 купелей к крещенским купаниям 18–19 января.

Крещенские купания в проруби остаются популярной традицией среди взрослых и детей, однако врачи предупреждают о серьезных рисках во время этих мероприятий.

