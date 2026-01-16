В Подмосковье подготовили 206 купелей к крещенским купаниям 18–19 января

В ночь с 18 на 19 января в Подмосковье для крещенских купаний оборудовали 206 купелей, безопасность обеспечат спасатели, пожарные и медики, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В Подмосковье к празднованию Крещения подготовили 206 купелей, расположенных при храмах, на открытых водоемах и прудах. Все места оборудованы спусками в воду, настилами, освещением и теплыми раздевалками.

Безопасность купающихся будут обеспечивать спасатели, пожарные, медики и сотрудники полиции. Для этого задействуют более 3300 человек и 829 единиц техники, включая плавсредства. На время праздничных богослужений дежурство организуют у 284 храмов, церквей и соборов. С персоналом проведены инструктажи по пожарной безопасности, проверены пути эвакуации и средства пожаротушения.

В Главном управлении МЧС России по Московской области развернут оперативный штаб для мониторинга ситуации. Жителям рекомендуют купаться только в официально оборудованных местах и соблюдать правила безопасности: не находиться в воде более двух минут, идти к проруби в обуви, раздеваться постепенно, после купания тщательно растереться и выпить горячее питье. Купание противопоказано людям с хроническими заболеваниями сердца, легких и при проблемах с давлением.

Запрещается оставлять детей без присмотра, выходить на лед большими группами, употреблять алкоголь и выезжать на лед на транспорте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.