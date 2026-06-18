В Королеве собрали пролеты перехода у станции Подлипки-Дачные

Строители завершили сборку металлоконструкций пролетного строения пешеходного перехода у станции Подлипки-Дачные в Королеве. Общая готовность объекта превышает 20%, завершить работы планируют во втором квартале следующего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Королеве продолжается строительство разноуровневого пешеходного перехода через пути Ярославского направления МЖД. Металлоконструкции обеих частей пролета собрали на земле: первую — в мае, вторую — в июне.

«Металлоконструкции обеих частей пролета перехода строители собрали на земле: в мае собрана первая, а в июне — вторая часть. Как только будут готовы опоры, специалисты приступят к монтажу пролета в проектное положение», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно рабочие армируют ригели несущих конструкций, обустраивают ливневую канализацию и разрабатывают котлован под павильон будущего перехода. На площадке задействованы 23 человека и четыре единицы техники.

Сооружение длиной 83 метра соединит районы Завокзальный, Юбилейный и Центральный — от улицы Коминтерна до улицы Грабина. Переход будет включать пролетное строение, две башни-схода и дополнительный прямой сход на платформу. Ширина лестничных сходов составит около 9 метров, пропускная способность — до 8 тыс. человек в час.

Объект оборудуют тремя лифтами для маломобильных граждан, противогололедным покрытием, антивандальным остеклением, внутренним освещением и архитектурной подсветкой. Переход обеспечит безопасный доступ к социальным объектам и не повлияет на движение поездов.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.