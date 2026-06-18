Эксперты Подмосковья проверили капремонт дома в Мариуполе

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья провели выездную проверку строящегося многоквартирного дома в Мариуполе. Они оценили качество электромонтажных работ и состояние теплового пункта, а также проверили документацию подрядчика, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ходе осмотра эксперты начали с технической приемки электрического оборудования. Они проверили соответствие смонтированных щитовых и кабельных линий проектной документации.

Также специалисты проинспектировали индивидуальный тепловой пункт в подвальном помещении. Эксперт оценил исправность насосного оборудования, запорной арматуры и узлов учета тепловой энергии, чтобы подтвердить готовность системы к отопительному сезону.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул значимость работы стройконтроля.

«Работа стройконтроля — это настоящий героизм, смелость и самоотверженность, а аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил Кирилл Григорьев.

После выездного осмотра специалисты приступили к камеральной проверке подрядной организации. Они сопоставили фактически выполненные объемы с исполнительной документацией, включая акты скрытых работ и паспорта оборудования, проверили наличие сертификатов соответствия на материалы и провели финальную сверку количественных показателей и сметных данных перед подписанием актов приемки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о стандартах установки тепловых пунктов и о других важных нюансах при подготовке к отопительному сезону.

«ИТП устанавливается в подвалах, и, если не проведены сопутствующие мероприятия по фундаменту и звукоизоляции, это может доставлять беспокойство жителям — от объекта идет шум, свист. Существует стандарт установки тепловых пунктов, поэтому необходимо учитывать все нюансы», — заявил глава Подмосковья.