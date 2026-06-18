Гонщики Подмосковья завоевали девять медалей на этапе RDRC

Подмосковные спортсмены девять раз поднялись на подиум по итогам второго этапа чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу, который прошел 13–14 июня на автодроме RDRC Racepark в Быково Раменского округа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные пилоты стали победителями и призерами в нескольких классах. Игорь Гейнрихс из Красногорска выиграл заезды в самом быстром классе RDRC «3,99». В зачете чемпионата России «4,5» третье место занял Александр Альбин из Серпухова. Прошлый этап он пропустил, поэтому соревнования в Быково стали для него дебютными в этом сезоне.

Павел Геркин из Мытищ победил в классе «Супер ПРО ЕТ» Кубка России. Сергей Савченко из Юсупово стал лучшим сразу в двух категориях — «Стрит 11,5» и «Электро». Александр Миронов из Красногорска завоевал бронзу в классе «Про 8,5-9,5», а Александр Королев из Одинцово занял второе место в зачете «Стрит 10,0».

В мотоциклетных классах также отличились представители региона. Михаил Пахомов из поселка Селятино одержал победу в «Мото ПРО 8,0», а Гагик Седракян из Орехово-Зуево стал вторым в «Мото ПРО ЕТ».

Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Третий этап чемпионата и Кубка России запланирован на 4–5 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.