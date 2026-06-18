Врачи Подмосковья предупредили о вреде гаджетов для детей

Неделя профилактики зависимости от гаджетов проходит в Подмосковье с 15 по 21 июня. Врачи НИКИ детства рассказали, как длительное использование смартфонов и планшетов влияет на здоровье ребенка и какие меры помогут снизить риски, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты отмечают, что многочасовое пребывание перед экраном негативно сказывается не только на психике, но и на физическом состоянии детей. Основной удар приходится на зрение и опорно-двигательный аппарат. При постоянном наклоне головы вперед нагрузка на шейный отдел позвоночника возрастает в 5–6 раз. Это может привести к сколиозу, мышечным зажимам и головным болям.

Кроме того, сидячий образ жизни провоцирует гиподинамию — нарушение функций организма из-за недостатка движения. Недостаточная физическая активность повышает риск избыточного веса и развития метаболического синдрома.

«Скелет ребенка гибкий, он только формируется. Если ребенок часами сидит, согнувшись над планшетом, позвоночник запоминает это неправильное положение. Мы видим резкий рост числа детей с нарушениями осанки и плоскостопием. Чтобы этого избежать, каждые 30–40 минут работы или игры за экраном должны чередоваться с физической активностью», — пояснила врач ЛФК отделения реабилитации НИКИ детства Марина Езовских.

Врачи рекомендуют устанавливать дома четкие правила пользования гаджетами. Поведение детей во многом копирует привычки взрослых, поэтому родителям важно подавать личный пример. Специалисты советуют выделять зоны, свободные от телефонов, например кухню во время приема пищи и спальню, а также отказываться от экранов за несколько часов до сна. Полезной практикой могут стать регулярные «часы цифровой детоксикации» для всей семьи.

Медики подчеркивают, что виртуальные достижения не заменят ребенку реальной физической активности — бега, плавания или езды на велосипеде. Дополнительные рекомендации размещены в образовательном видео «Физическая активность и игры: рекомендации для разных возрастных групп» на сайте НИКИ детства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.