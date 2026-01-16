Врачи Подмосковья призвали родителей соблюдать осторожность при крещенских купаниях детей

Врачи Подмосковья напомнили о рисках для здоровья детей при купании в проруби на Крещение и рекомендовали соблюдать меры предосторожности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Крещенские купания в проруби остаются популярной традицией среди взрослых и детей, однако врачи предупреждают о серьезных рисках для детского организма. По словам врача-педиатра НИКИ детства Ксении Гусаровой, у детей система терморегуляции еще не совершенна, поэтому резкое переохлаждение может вызвать сбои дыхания и нарушения сердечного ритма. Кроме того, переохлаждение повышает уязвимость к простудным и вирусным заболеваниям.

Специалист отметила, что купание в ледяной воде категорически противопоказано детям до трех лет — им разрешается только краткое обтирание. Не рекомендуется погружение и детям младше 12 лет, беременным женщинам, а также людям с хроническими заболеваниями сердца, нервной системы или ЛОР-органов. Запрещено купаться при признаках ОРВИ, простуды или недомогания.

Если ребенок старшего возраста здоров, знаком с закаливанием и самостоятельно хочет окунуться, необходимо соблюдать меры безопасности. Купаться следует только в оборудованных купелях и под присмотром взрослых. С собой нужно взять купальник, теплый халат, полотенце, нескользящую обувь, сухую одежду и термос с горячим чаем. Перед погружением рекомендуется сделать разминку, после — быстро растереться, переодеться и выпить чай в теплом помещении.

Врачи подчеркивают, что здоровье важнее традиций, и при сомнениях лучше ограничиться символическим обтиранием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.