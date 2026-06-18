В Ленинском округе проверили доступность соцобъектов

Мониторинг доступности социальных объектов для жителей с инвалидностью провели в Ленинском городском округе. Представители партии «Единая Россия» совместно с депутатом Госдумы и руководством муниципалитета оценили маршруты к поликлинике, МФЦ и спортивному объекту в Видном, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители партии «Единая Россия» проверили состояние доступной среды на маршрутах, которыми ежедневно пользуются ветераны СВО с инвалидностью и другие маломобильные жители Ленинского округа. В мониторинге участвовали депутат Государственной думы Михаил Терентьев, заместитель главы округа Иван Гетман, ветеран СВО Дмитрий Белитский, исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Каширин и жители.

Маршрут включал три социально значимых объекта в Видном: дворец спорта «Видное», МФЦ «Мои Документы» и поликлинику № 3 на Березовой улице. Участники оценивали не только наличие пандусов и других элементов инфраструктуры, но и удобство их использования.

«Для человека с инвалидностью важно, чтобы от места проживания он мог без препятствий дойти до поликлиники, МФЦ, спортивного или культурного учреждения. Именно поэтому мы оцениваем весь маршрут целиком», — подчеркнул Михаил Терентьев.

По данным администрации, в округе проживают 8 044 человека с инвалидностью, в том числе 54 ветерана СВО. Дмитрий Белитский отметил, что обеспечение доступности социальных объектов остается одним из приоритетов работы муниципалитета и партии.

По итогам мониторинга участники сообщили, что проверенные объекты соответствуют требованиям доступной среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.