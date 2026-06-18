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В Воскресенске в 2026 году отремонтируют более 80 дорог

Капитальный ремонт более 80 участков автомобильных дорог проведут в 2026 году в городском округе Воскресенск. Работы затронут улицы в городе и сельских территориях, часть объектов уже обновляют, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонт проходит в рамках реализации народной программы. Депутаты, администрация округа, представители общественной палаты и жители контролируют качество и сроки выполнения работ.

«Народная программа — это прямые обязательства перед людьми. Мы видим, как обновление дорог преображает город: снижается аварийность, разгружаются пробки, у жителей появляется больше возможностей для мобильности. Контроль качества — наш приоритет», — рассказал руководитель фракции «Единой России» в совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.

Подрядчик уже восстановил асфальтобетонное покрытие и заменил бордюры на улицах Куйбышева и Советской. Работы ведутся поэтапно с соблюдением технологических норм. После завершения ремонта улучшится транспортная доступность для нескольких тысяч жителей центральной части города и прилегающих кварталов.

«По окончании работ дороги будут соответствовать нормативам и прослужат не один сезон. Наша задача — сделать их удобными и безопасными для водителей и пешеходов», — пояснил главный инженер компании-подрядчика Андрей Мягков.

Параллельно партия ведет сбор предложений в новую народную программу на ближайшие пять лет. Жители могут направить инициативы в общественные приемные или через электронную форму на сайте естьрезультат.рф.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.