сегодня в 15:35

В Электростали наградили школьников и педагогов за успехи

Церемония награждения школьников и педагогов за достижения в науке, искусстве, спорте и общественной деятельности прошла 17 июня в школе №22 Электростали. Участникам вручили грамоты, кубки и подарки, а также подвели итоги муниципального этапа Школьной лиги 2025/2026, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония объединила учащихся и педагогов образовательных учреждений округа. Награды получили школьники и их наставники, добившиеся высоких результатов в научно-техническом творчестве, искусстве, спорте и общественной деятельности.

Грамоты и благодарности главы городского округа, кубки и памятные подарки вручили заместитель главы г.о. Электросталь Елена Митькина, заместитель председателя городского Совета депутатов Эрленд Гурский, депутат городского Совета депутатов Оксана Цапина, начальник управления образования Марина Кечина и начальник управления по физической культуре и спорту Михаил Журавлев.

Отдельно отметили лучший танцевальный коллектив, школьный театр, отряд юнармейцев и отряд ЮИД, школьный музей и медиацентр, а также лучшее первичное отделение «Движение Первых». Почетные грамоты получили лидеры детских общественных объединений.

В рамках мероприятия подвели итоги муниципального этапа Школьной лиги 2025/2026. Первое место заняла школа №15, второе — лицей №7, третье — школа №22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.