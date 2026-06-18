В Ленинском округе Подмосковья семи подросткам вручили паспорта

Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла 16 июня в Ленинском городском округе. Главный документ получили семь жителей, достигших 14 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Паспорта юным гражданам вручил начальник территориального управления администрации муниципалитета Михаил Рассказов. Он поздравил подростков с важным событием и напомнил, что вместе с новыми правами у них появляется и ответственность.

«Сегодня для вас особенный день — день получения первого паспорта гражданина Российской Федерации. Вместе с новыми правами у каждого из вас появляется и новая ответственность. Желаю вам быть достойными гражданами своей страны, уверенно идти к своим целям и совершать добрые дела на благо Родины», — отметил Михаил Рассказов.

На церемонии присутствовали родители школьников. В память о событии подросткам вручили подарки и полароидные фотографии, сделанные во время вручения документов.

«Я очень горжусь тем, что сегодня получила свой первый паспорт. Я долго ждала этого момента, потому что для меня он символизирует новый этап взросления и самостоятельности», — поделилась Варвара.

В администрации напомнили, что принять участие в торжественном вручении могут все жители округа, достигшие 14 лет. Подать документы на оформление паспорта можно в МФЦ «Мои документы» Ленинского городского округа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.