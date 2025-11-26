Не нужно жрать как свинья: как похудеть безопасно и без экстрима

Врач Федорова: похудеть можно без лекарств и экстремальных диет

Человек может сбросить лишний вес без лекарств — этого можно добиться с помощью изменения образа жизни, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Федорова.

Она уточнила, что в изменения должны входить: здоровая диета, регулярная физическая активность и изменения в привычках питания (например, контроль порций).

«Чтобы худеть безопасно, следуйте этим рекомендациям: консультируйтесь с лечащим врачом или диетологом перед началом диеты, изменяйте рацион постепенно, избегая экстремальных диет, увеличьте физическую активность, старайтесь придерживаться принципов сбалансированного питания», — добавила Федорова.

По ее словам, безопасными диетами считаются средиземноморская диета (на фруктах, овощах, оливковом масле и рыбе), диета с высоким содержанием белка (помогает поддерживать мышечную массу при потере веса), пищевая пирамида (помогает сбалансировать рацион, включая все группы продуктов).

Доктор подчеркнула, что перед началом любой диеты нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом или диетологом.

26 ноября — Международный день борьбы с ожирением. Ожирение — в основном является одним из последствий нарушения здорового образа жизни, приводящее к дальнейшим осложнениям и становящееся причиной других серьезных заболеваний. Ожирение уменьшает продолжительность жизни в среднем на 3-5 лет при небольшом избытке веса и до 15 лет при выраженном ожирении. В двух случаях из трех смерть наступает от болезней, связанных с нарушением жирового обмена и ожирением.

