Названы продукты, которые усиливают воспаление суставов

Мясо, копчености, пиво и сладкие напитки провоцируют боль и отечность при подагре, тогда как молочные продукты, рыба и яйца помогают замедлить разрушение суставов, сообщила РИАМО невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Правильно подобранный рацион не заменит медикаментозное лечение, но может замедлить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни. Например, при подагре первыми в списке исключений должны оказаться продукты, содержащие пурины и провоспалительные вещества: мясо и мясопродукты, копчености, пиво, морепродукты, а также напитки и блюда на фруктозе», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что пациентам с ревматоидным артритом требуется полноценное питание, богатое белком и кальцием. Это объясняется физиологическими особенностями заболевания.

«При активном воспалительном процессе организм расходует больше энергии и белка, которые необходимо своевременно восполнять. Ревматоидный артрит часто сопровождается быстрым развитием мышечных атрофий — резким снижением веса и ослаблением мышц, что в дальнейшем способствует деформации суставов», — рассказала невролог.

Кроме того, медикаментозная терапия противовоспалительными препаратами иногда негативно влияет на слизистую желудочно-кишечного тракта, и достаточное потребление белка служит естественной защитой от этого побочного эффекта.

«Стоит отдавать предпочтение животным белкам: молочным и кисломолочным продуктам, сыру, яйцам, мясу и рыбе. Мясо и рыбу рекомендуется готовить щадящими методами — варить, в том числе на пару, тушить, запекать. Желательно избегать острых приправ», — посоветовала врач.

12 октября в России будет отмечаться Всемирный день борьбы с артритом. Он необходим для увеличения информированности относительно трудностей, связанных с ревматизмом, и привлечения внимания к действиям по предотвращению данного заболевания. В медучреждениях пройдут мероприятия, направленные на оказание помощи пациентам с таким недугом.

