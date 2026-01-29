Названы диагнозы мертвых пациентов психоневрологического интерната в Кузбассе

сегодня в 11:44

Mash опубликовал диагнозы 9 пациентов, которые скончались в интернате для душевнобольных в Прокопьевске Кемеровской области. Большинство пациентов умерли из-за проблем с сердцем.

Так, 69-летняя пациентка Прокопьевского психоневрологического интерната скончалась в машине скорой помощь. Причиной смерти стала декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности.

67-летняя женщина умерла в доме-интернате в результате хронической сердечной недостаточности. Еще 2 женщины скончались в возрасте 79 лет от энцефалопатии сложного генеза и декомпенсации сердечной недостаточности.

Помимо этого, 42-летний пациент интерната умер в стационаре Прокопьевской городской больницы от тромбоэмболии, а 68-летний мужчина скончался в медучреждении в результате хронической обструктивной болезни легких в стадии декомпенсации.

Кроме того, 21-летняя пациентка с ДЦП и церебральным параличом скончалась в доме-интернате для людей с психическими расстройствами.

Ранее в Прокопьевском психоневрологическом интернате была зафиксирована вспышка гриппа А. Заболели 46 человек. Позднее выяснилось, что учреждении скончались 9 пациентов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.