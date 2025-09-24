Навязчивые мысли о еде и весе: как культ худобы влияет на психику

сегодня в 17:15

Врач: зацикливание на худобе может привести к психическим расстройствам

«Пропаганда такого идеала небезопасна для здоровья: она может быть понята ведомыми, впечатлительными и излишне озабоченными внешностью людьми как призыв игнорировать биологическую норму и индивидуальные особенности организма человека», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что психические расстройства могут стать как причиной, так и следствием излишнего похудения.

«Дефицит питания нарушает нормальную деятельность мозга, усиливая тревогу и депрессию. Формируется искаженный образ тела, появляются навязчивые мысли о еде и весе. Это создает почву для тяжелых расстройств пищевого поведения, требующих специализированной помощи», — рассказала врач.

Демьяновская уточнила, что страдают и когнитивные функции из-за недостатка глюкозы, незаменимых жирных кислот и витаминов группы B. Это приводит к ухудшению памяти и концентрации внимания.

«Со стороны пищеварительной системы наблюдаются нарушение моторики и всасывания питательных веществ в кишечнике. Это формирует порочный круг истощения: даже при нормализации питания организм будет по-прежнему испытывать дефицит», — заключила она.

Ранее стало известно, что врачей напугала мода на худобу среди знаменитостей, которая нередко доводит до анорексии. Жительницы РФ подражают исхудалым знаменитостям, вроде комедиантки Екатерины Варнавы или блогерши Аланы Мамаевой.

