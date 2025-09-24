Врачи бьют тревогу: к чему приводит нездоровый тренд на худобу среди звезд

Врачей пугает мода на худобу среди знаменитостей, которая нередко доводит до анорексии. Жительницы РФ подражают исхудалым знаменитостям, вроде комедиантки Екатерины Варнавы или блогерши Аланы Мамаевой, сообщает SHOT .

По словам психотерапевтов, расстройство пищевого поведения иногда возникает из-за пропаганды нереалистичных стандартов красоты. Когда россиянки видят худых девушек с длинными ногами, то хотят быть на них похожими.

В РФ в погоне за странным трендом подозревают Варнаву и Мамаеву. Врачи считают, что россиянки смотрят на звезд и начинают считать себя толстыми. Это происходит даже при обычном весе.

У фанатов формируется расстройство пищевого поведения. После приема пищи они испытывают чувство вины. Последствия РПП физически истощают, провоцируют проблемы в работе сердца и желудка.

