Настоящая зависимость: какие продукты помогут постепенно отказаться от сладкого

Врач Белоусов: орехи и фрукты помогут избавиться от тяги к сладкому

Отказ от сладкого станет проще, если постепенно заменять привычные сладости на полезные альтернативы, такие как фрукты и орехи, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Тяга к сладкому — это не просто привычка, а настоящая зависимость, связанная с выбросом дофамина. Чтобы не страдать от резкого отказа от сахара, лучше делать это постепенно: уменьшать количество сладкого в рационе и заменять его фруктами, орехами или натуральными подсластителями. Важно также следить за уровнем стресса, ведь он часто становится причиной желания съесть что-то сладкое», — объяснил Белоусов.

Он отметил, что регулярное употребление шоколадных паст, таких как «Нутелла», может негативно сказаться на поджелудочной железе, ведь избыточное потребление сахара заставляет организм вырабатывать больше инсулина.

«Это повышает риск инсулинорезистентности, а в перспективе — диабета второго типа. К тому же избыточный сахар вредит работе поджелудочной железы и может привести к метаболическим нарушениям», — пояснил гастроэнтеролог.

Чтобы избежать подобных проблем, Белоусов советует пересмотреть пищевые привычки и свести к минимуму употребление продуктов с высоким содержанием сахара и вредных добавок.

5 февраля празднуется Всемирный день «Нутеллы». Отмечать этот день шоколадно-ореховой пасты предложила американский блогер из Италии в 2007 году.