Нарушение сна, апатия, раздражительность: названы симптомы перегрузки школьников

Педиатр Морозова: симптомы перегрузки у детей можно спутать с заболеваниями

В современном образовательном пространстве дети все чаще сталкиваются с чрезмерной академической нагрузкой, социальными ожиданиями и высокими требованиями. При этом их симптомы перегрузки можно спутать с заболеванием, сообщила РИАМО старший-врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

Она пояснила, что под «школьным перегрузом» подразумевается состояние хронического функционального напряжения, вызванного сочетанием умственного, эмоционального и физического перенапряжения, не соответствующего возрастным возможностям ребенка. Это актуально для старших классов, но все чаще проявляется и у младших школьников.

«Школьный перегруз проявляется комплексом симптомов, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности ребенка. Важно понимать, что эти признаки могут быть неспецифичными, и их легко спутать с другими состояниями (например, инфекциями, нарушениями сна или вегетососудистой дистонией). Тем не менее при систематическом наблюдении и исключении органической патологии, они указывают на функциональное перенапряжение», — сказала Морозова.

Физические симптомы

— Головные боли, особенно к вечеру или после уроков, часто в височной или затылочной области. Могут напоминать мигрень или напряженность.

— Хроническая усталость: ребенок быстро утомляется, жалуется на слабость, даже после полноценного сна.

— Нарушения сна: трудности с засыпанием, поверхностный сон, частые пробуждения, ощущение недосыпа.

— Боли в животе или сердце без органической причины — так называемые психосоматические проявления.

— Снижение аппетита или, наоборот, его усиление — часто связано с эмоциональным стрессом.

— Повышенная потливость, дрожь в руках, учащенное сердцебиение — признаки вегетативной дисрегуляции.

Когнитивные и поведенческие проявления

— Снижение концентрации внимания, трудности с запоминанием информации.

— Замедленная умственная работоспособность, особенно к концу учебного дня.

— Раздражительность, плаксивость, импульсивность — дети становятся «взрывоопасными» даже при незначительных раздражителях.

— Снижение мотивации к учебе, избегание школы, жалобы на «не хочу туда идти».

Эмоциональные и психологические признаки

— Тревожность, особенно перед контрольными, выступлениями или новыми заданиями.

— Чувство неуверенности в себе, боязнь неудачи, заниженная самооценка.

— Апатия, отсутствие интереса к привычным занятиям, увлечениям.

— В запущенных случаях — признаки депрессивных состояний: пессимизм, чувство безнадежности, социальная изоляция.

Как подчеркнула врач, особенно тревожным сигналом является появление соматоформных расстройств — когда физические жалобы (головная боль, боль в животе) не подтверждаются объективными исследованиями, но сохраняются долгое время и мешают повседневной жизни.

Профилактика перегруза

По ее мнению, профилактика школьного перегруза должна быть системной и включать в себя коррекцию образа жизни, педагогического подхода и эмоциональной среды. Рекомендации для этого основаны на клиническом опыте и современных научных данных (включая исследования ВОЗ, Роспотребнадзора и НИИ педиатрии).

1. Соблюдение возрастных норм учебной нагрузки:

— Объем домашних заданий должен соответствовать СанПиН: 1–2 классы — до 1 часа в день, 3–4 классы — до 1,5 часа, 5–6 классы — до 2 часов, 7–8 классы — до 2,5 часа, 9–11 классы — до 3,5 часа.

— Нагрузка должна распределяться равномерно: не более 2–3 уроков в день с высокой умственной нагрузкой (математика, физика, языки).

2. Режим дня и сон — основа здоровья. Так детям 6–12 лет необходимо 9–11 часов сна, подросткам — 8–10 часов, ложиться спать желательно до 22:00, особенно в будни. Еще важно избегать гаджетов за 1–1,5 часа до сна — синий свет подавляет выработку мелатонина.

3. Физическая активность и отдых. Ежедневная физнагрузка должна быть минимум 60 минут: прогулки, спорт, подвижные игры. Регулярные перерывы во время учебы: правило 45/15 — 45 минут занятий, 15 минут отдыха. Зарядка или гимнастика для глаз каждые 30–40 минут работы за партой или за экраном.

4. Эмоциональная поддержка и снижение давления. Не стоит ставить оценку выше личности ребенка. Поддержка, а не критика — ключ к мотивации. Учите ребенка техникам саморегуляции: дыхательные упражнения, медитации, ведение дневника чувств. Обеспечьте «пространство для отдыха» — время без обязательств, где ребенок может быть самим собой.

5. Диалог с учителями и школьным психологом. При первых признаках перегруза — обратитесь к школьному психологу или педиатру. Не бойтесь обсуждать с учителями объем заданий, если он явно превышает допустимый. При необходимости — рассмотрите возможность перевода в класс с углубленным изучением предметов или в школу с альтернативной программой (например, с акцентом на проектное обучение).

6. Регулярные медицинские осмотры. Важно проводить профилактические осмотры у педиатра, невролога, офтальмолога. При хронических жалобах — показано консультирование у детского психотерапевта.

«Школьный перегруз — это не просто „переутомление“, а реальное угрожающее здоровью состояние, которое может повлиять на формирование личности, когнитивные функции и качество жизни на долгие годы вперед. Головная боль, усталость, раздражительность — это не „прихоти“, а сигналы организма, что система перегружена», — предупредила доктор.

Она отметила, что важно не вырастить отличника любой ценой, а помочь ребенку стать здоровым, уравновешенным, способным к самореализации. Профилактика школьного перегруза начинается с уважения к возрастным возможностям, режиму дня и эмоциональному состоянию школьника.

«Помните: успех в жизни измеряется не количеством пятерок, а уровнем внутреннего благополучия и устойчивости к стрессам», — заключила Морозова.

