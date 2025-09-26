Нарколог объяснил, почему люди травятся морилкой и стеклоочистителем

Дешевый суррогат и его круглосуточная доступность создают иллюзию «надежности» для зависимых, которым все равно, чем напиваться, сообщил РИАМО психиатр и нарколог Василий Шуров.

«Причина того, что люди до сих пор покупают суррогатный алкоголь, проста — цена. За 100 рублей можно взять пол-литра, это в 3,5 раза дешевле минимальной цены на алкоголь. По сути, за цену одной бутылки в магазине человек покупает три. Пьют, как правило, уже маргинализированные элементы, которым все равно: главное — состояние опьянения», — сказал Шуров.

Он добавил, что они употребляют морилку, стеклоочиститель, все что угодно, и речи о качестве здесь не идет.

«Есть и фактор доступности: ночью в магазине алкоголь не продадут, а у самогонщика — пожалуйста. Поэтому у таких людей появляется иллюзия, что это проще и „надежнее“» — объяснил нарколог.

26 сентября стало известно о смертях в деревне Гостицы и в городе Сланцы. Люди отравились алкоголем, который продавал местный житель. В больницу попала в том числе и его супруга. 19 человек числятся погибшими от суррогатного алкоголя. Многие еще остаются в больнице.

