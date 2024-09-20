Может быть даже опасен: поможет ли солярий при нехватке витамина D

Врач-эндокринолог Седа Григорьян назвала заблуждением мнение, что в солярии можно получить витамин D. Эксперт предупредила, что искусственный загар может навредить здоровью, сообщает «Секрет фирмы» .

Григорьян обратила внимание, что в соляриях обычно используют ультрафиолетовое излучение вида А, а витамин D синтезируется при УФ-излучении вида В.

«Многие производители соляриев позиционируют их как безопасный и эффективный способ поддерживать здоровый уровень витамина D зимой, но это просто маркетинг», — подчеркнула медик.

Как следует из заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), солярии представляют собой канцероген первой категории. Это свидетельствует о том, что они могут привести к развитию рака кожи.

Для повышения уровня витамина D необходимо получать настоящие солнечные лучи во время их повышенной активности: с 11:00 до 15:00. При этом находиться на солнце следует только от 15 до 30 минут, отмечается в статье.