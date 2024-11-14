Москва потратила 42 млрд руб на медпомощь мигрантам без страховки в 2018-2024 гг

Стали известны факты о расходах на иностранных граждан. Например, с 2018 года до июня 2024 года московский бюджет потратил свыше 42 миллиардов рублей на медицинскую помощь мигрантам, у которых отсутствует страховка, сообщает «Царьград» .

Например, значительные средства выделяются на предоставление бесплатного образования для детей мигрантов. Расходы варьируются в зависимости от региона, но в любом случае они весьма серьезные.

Например, в Москве с 1 сентября 2024 года на одного ученика десятого или одиннадцатого класса выделяется 186,9 тысячи рублей в год.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил о предстоящих изменениях в законодательстве, которые окажут влияние на процесс приема детей мигрантов в образовательные учреждения. Если предложенные меры будут одобрены, детям иностранных граждан придется сдавать экзамен по русскому языку. Также будет проведена проверка легальности их нахождения на территории России. Однако на данный момент это всего лишь обсуждение потенциальных инициатив.