Молодость надолго: как сохранить ясность ума в зрелом возрасте

Врач-хирург высшей категории, косметолог Алевтина Атагишиева заявила, что правильное питание и физические нагрузки способны творить чудеса и позволяют сохранить здоровье тела и ума на долгие годы, сообщает «Вечерняя Москва».

«В современной медицине не так давно появилось понятие суперэйджера — пожилого человека старше 75 лет, мозг которого функционирует как у 30-летнего. Когда действительно старость в радость: в твердом уме и здравой памяти», — сказала доктор.

По ее словам, первый секрет — в питании. Человек должен на протяжении всей жизни употреблять разнообразную пищу, не забывая о белковых продуктах. Дело в том, что все клетки организма состоят именно из белка, при его дефиците не функционирует ни одна система, в том числе и мозг.

Важно исключить из рациона вредную еду: фастфуд, соусы, газировку.

Оставаться здоровым помогут регулярные физические нагрузки или хотя бы долгие прогулки: не менее 10 тыс. шагов в день. По словам доктора, любая физическая активность увеличивает приток кислорода к тканям и органам, в первую очередь именно к головному мозгу и сердцу.