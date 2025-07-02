Адвокат: признание P. Diddy невиновным «спасло» его от пожизненного заключения

Адвокат Аркадий Бух рассказал, что признание рэпера P. Diddy невиновным в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и сговоре с целью рэкета «спасло» его от пожизненного заключения, сообщает РЕН ТВ .

Осталась самая мелкая статья — это перевозка людей с целью проституции по двум эпизодам», — отметил он.

По его словам, в Манхэттене рэперу, возможно, удастся отделаться сроком до десяти лет.

Прокуроры не будут выдвигать против рэпера и продюсера P. Diddy (Шона Комбса) три обвинения, в том числе о пособничестве и подстрекательстве к торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Соответствующее решение приняли всего за несколько дней до старта заключительных прений по делу о секс-торговле и рэкете, которые инкриминировали артисту.

Комбса арестовали осенью 2024 года после того, как экс-возлюбленная артиста Кэсси Вентура обвинила его в насилии. Американские СМИ также публиковали видео из отеля, на которых P. Diddy избивал свою бывшую девушку. На суде Вентура рассказывала, что Комбс подвергал ее физическому, сексуальному и ментальному насилию, а также держал под тотальным контролем. Позже еще десятки людей обвинили музыкального магната в изнасилованиях.

P. Diddy вменяют в том числе статьи об изнасиловании, домогательствах, побоях, рэкете и незаконном лишении свободы. Следствие считает, что с 2000 по 2022 годы продюсер совершал преступления на скандальных «белых» вечеринках, которые он устраивал. Комбс отвергает все обвинения.