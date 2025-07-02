Замеченные под Саратовом слоны дошли до Сочи спустя две недели

В первой половине июня три индийских слона по кличкам Петти, Марго и маленькая Одри проезжали через Саратовскую область. Эти цирковые животные направлялись в Сочи. Спустя две недели они добрались до нужной локации, сообщает Mash .

Пятый раз дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов привез своих подопечных в горы Сочи. Раньше великаны отдыхали в Ахштыре, возле «33 водопадов» и среди чайных плантаций. В этот раз их временным домом стало село Социализм, расположенное за Нижней Шиловкой.

В единственном российском парке слонов гиганты наслаждались природой — плавали в водоемах, паслись на траве и просто расслаблялись. Персонал парка запланировал в будущем расширить российскую популяцию азиатских слонов.

Ранее в Сети появились кадры со слонами в Саратовской области. Местные жители были удивлены встрече с крупными животными, которые не водятся в регионе.