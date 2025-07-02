Девушка задержанного в Азербайджане айтишника сравнила ситуацию с похищением

Архитектор из Калининграда по имени Анастасия приехала в Баку вместе со своим возлюбленным, айтишником-удаленщиком Ильей Безуглым, которого в дальнейшем задержали. По словам девушки, происходящее больше походило на похищение, чем на законный арест, сообщает Mash .

Анастасия рассказала журналистам, что 1 июля в 3:45 получила последнее сообщение от своего парня, который рассказал, что стоит во дворе с сотрудниками полиции и до конца не понимает, что происходит. В момент отправки сообщения девушка спала, но от звука телефона не проснулась. Утром она поняла, что молодой человек так и не вернулся домой, а на звонки перестал отвечать.

В полиции и российском посольстве в Баку девушка не смогла получить никаких комментариев. Позднее по местному телевидению она увидела сюжет о том, что в Азербайджане задержали россиян и избили их. Среди задержанных был и Безуглый.

Анастасия предполагает, что на Безуглого могли выйти через азербайджанское отделение МФЦ, в котором пара регистрировалась. Арендодатель также пыталась узнать, где находится айтишник, но ее попытки не увенчались успехом. Мобильный телефон Безуглого нашелся в одном из полицейских участков в Баку, а сам молодой человек — в СИЗО.

Девушка айтишника на данный момент не знает, кто представляет интересы ее парня в суде. Она пытается найти для него адвоката в Азербайджане, но при этом опасается выходить на улицу без документов.

Илья Безуглый вместе с Анастасией приехал в Баку в начале июня и планировал пожить в городе в течение трех месяцев. В дальнейшем пара планировала продолжить путешествие. Айтишника задержали в Азербайджане после того, как в Екатеринбурге состоялся массовый арест людей, связанных с азербайджанской диаспорой.

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