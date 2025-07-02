Видео: в подмосковную баню клиент заказал около 100 аниматоров в костюме медведя
В Подмосковье неизвестный заказал почти 100 аниматоров в костюме медведя в баню
В подмосковном Красногорске один из посетителей местной бани решил с размахом отметить свой день рождения и заказал на собственный праздник около 100 аниматоров в костюме белого медведя. Соответствующее видео попало в Сеть, пишет SHOT.
На опубликованных кадрах видно, что возле здания толпились десятки аниматоров в ростовых костюмах пушистых белых медведей. Один из медведей был бурого цвета.
Примечательно, что в подмосковной бане собрался практически весь рынок таких аниматоров в Москве и Подмосковье. Сколько стоила такая необычная услуга, не уточняется.
На фоне толпящихся медведей возле бани играла песня Galibri & Mavik — Федерико Феллини. Кто именно празднует с таким размахом день рождения, неизвестно.