От нового удара дрона ВСУ пострадали два человека в Белгородской области

Гладков: два человека получили раны при новом ударе ВСУ по Белгородской области

В селе Чайки Белгородского района из-за нового удара ВСУ FPV-дроном пострадали два человека. Беспилотник атаковал автомобиль, после чего тот загорелся. О происшествии в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один из пострадавших — мужчина, он получил баротравму, но отказался ехать в больницу после оказания ему помощи на месте происшествия. Женщине повезло меньше — она получила несколько серьезных травм, включая закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и осколочное ранение в спину.

Медики скорой помощи отвезли пострадавшую в белгородскую городскую больницу № 2 для дальнейшего лечения.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее днем 2 июля ВСУ ударили дроном по Шебекино Белгородской области. В ходе этой атаки также пострадал мирный житель.