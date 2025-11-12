Мизулина назвала возможный город, где первыми в РФ ограничат продажу вейпов

Мизулина допустила, что продажу вейпов в РФ начнут ограничивать с Петербурга

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировала распространяющееся в СМИ сообщение о том, что законодатели Санкт-Петербурга и сенаторы Совета Федерации обсуждают вопрос об ограничении продажи вейпов. В своем Telegram-канале она предположила, что именно с Северной столицы и начнут вводить ограничения.

«Если честно, нигде в России не видела такого количества вейпшопов, как в Санкт-Петербурге. Там они буквально на каждом шагу, иногда сразу несколько магазинов рядом», — прокомментировала ситуацию Мизулина.

Ранее российский лидер Владимир Путин согласился с предложением полностью запретить продажу вейпов в России. Соответствующую идею озвучила глава общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Позднее среди россиян провели опрос на эту же тему, и оказалось, что большая часть жителей страны поддержала инициативу.

