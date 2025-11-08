Большая часть россиян выступила в поддержку запрета вейпов

Компания Brand Analytics провела исследование среди русскоязычных пользователей соцсетей и выяснила, что большая часть из них выступает за поддержку запрета на продажу вейпов. В рамках исследования было изучено 200 млн русскоязычных публикаций, на основе которых сделан соответствующий вывод, сообщает ТАСС .

В рамках проведенного анализа было изучено 200 миллионов русскоязычных публикаций в социальных медиа, в результате чего было зафиксировано свыше 7 400 упоминаний касательно данной темы, опубликованных в период с 6 по 7 ноября 2025 года.

В отчете говорится, что детальный анализ пользовательских высказываний демонстрирует поляризованное отношение к вопросу, однако преобладающей точкой зрения является поддержка запрета.

Так, подавляющее большинство, а именно 91% реакций в социальных медиа, безоговорочно поддерживают идею запрета вейпов. Главным аргументом является то, что основными потребителями этой продукции являются дети и подростки. Сторонники данной позиции считают, что запрет необходим для сохранения здоровья нации, молодежь нуждается в защите от вредных привычек, а ответственность государства заключается в заботе о здоровье своих граждан.

Критические замечания в отношении запрета были зафиксированы лишь в 9% сообщений пользователей социальных сетей. Они придерживаются мнения, что требуется более комплексный подход к решению проблемы, включая образовательные программы, популяризацию здорового образа жизни и работу с первопричинами зависимости. Исследование подчеркивает высокую эмоциональную вовлеченность пользователей социальных сетей в обсуждение, что выражается в активном комментировании, развернутых и аргументированных точках зрения, дискуссиях, использовании эмоционально окрашенной лексики, а также в создании мемов.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре 6 ноября выразил согласие с идеей полного запрета на продажу вейпов на территории страны.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит полный запрет продажи вейпов в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.